К 300-летию Кузбасса почти 200 калтанских семей справят новоселье

Основные приоритеты развития Калтана обсудили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Игорь Голдинов. Он отметил, что жители округа принимают активное участие в преобразованиях, которые происходят в территории. Так, за объекты благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже проголосовали 3 360 человек.

За время подготовки к юбилею Кузбасса в округе снесено пять аварийных бараков, в благоустроенное жилье переселились 48 семей. Еще три опасных для проживания дома будут демонтированы в следующем году. В поселке Постоянный и Калтане построено два многоквартирных дома, квартиры получили 90 семей. В основном — дети-сироты, многодетные, переселенцы из аварийного жилья. Как сообщил Игорь Голдинов, в поселке Постоянный идет строительство еще одного 9-этажного жилого дома на 108 квартир. Первую блок-секцию планируют сдать в декабре 2021 года, новоселье перед Новым годом справят еще 54 семьи. Вторую часть дома планируют сдать в феврале 2022 года.

Фото: пресс-цкетр Правительства Кузбасса