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К 300-летию Кузбасса в Ижморском лесничестве высадят 300 га хвойного бора

Работы по лесовосстановлению проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Планируется к 2024 году обеспечить 100% баланс выбытия и восстановления деревьев в области. То есть весь лес, погибший от пожаров, вредителей и вырубки, будет полностью восстанавливаться в следующем сезоне.

«Площадь лесов, которые подлежат восстановлению, ежегодно увеличивается. Но уже сейчас нам удается компенсировать 75% утраченных деревьев. В 2021 году будет высажено более 12 тыс. га новых лесов, что на 100 га больше, чем в прошлом. Так, в этом году к 300-летию региона в Ижморском лесничестве будет высажен новый хвойный бор площадью 300 га», — отметил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Восстанавливать леса будут традиционными для региона растениями. Для этого в Кузбассе выращивают собственный посадочный материал. В 2020 году лесхозы области посадили в питомниках 3521 кг семян лесных растений на площади 8,75 га. Это позволит получить 10 млн сеянцев через 3 года, что полностью обеспечит потребность региона в посадочном материале для лесовосстановления. Кроме того, на случай неурожая в Кузбассе сформирован запас из 1,4 тыс. кг семян, в том числе сосны — 176 кг, ели — 210 кг, кедра — 1020 кг.

Всего на работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году направят 134,9 млн рублей. Из них 51,8 млн рублей — средства федерального бюджета, 83,1 млн рублей — внебюджетные средства.

Общество
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kuzbassnews.ru
23/01/2021
Общество
Экология
Топ
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Новости Кузбасса

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