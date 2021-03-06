К 300-летию Кузбасса в Тайге обновили более 20 социально значимых объектов

Жители города сами решали, какие именно объекты и места отдыха необходимо обновить или капитально отремонтировать. Они также принимали активное участие в проведении благоустройства территории.

Одним из объектов благоустройства стала центральная городская площадь. В 2019 году по проекту «Комфортная городская среда» ее капитально отремонтировали: демонтировали бордюрный камень, разобрали асфальтобетонное покрытие и уложили тротуарную плитку, по периметру высадили ели. Новыми мраморными плитами отделали постамент памятника В.И. Ленину, установили парковые фонари, лавочки, вазоны, урны, арт-объект «Я люблю Тайгу», который уже стал популярной фотозоной у жителей и гостей города.