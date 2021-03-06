Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

К 300-летию Кузбасса в Тайге обновили более 20 социально значимых объектов

Жители города сами решали, какие именно объекты и места отдыха необходимо обновить или капитально отремонтировать. Они также принимали активное участие в проведении благоустройства территории.

Одним из объектов благоустройства стала центральная городская площадь. В 2019 году по проекту «Комфортная городская среда» ее капитально отремонтировали: демонтировали бордюрный камень, разобрали асфальтобетонное покрытие и уложили тротуарную плитку, по периметру высадили ели. Новыми мраморными плитами отделали постамент памятника В.И. Ленину, установили парковые фонари, лавочки, вазоны, урны, арт-объект «Я люблю Тайгу», который уже стал популярной фотозоной у жителей и гостей города.

Общество
Тайга
kuzbassnews.ru
06/03/2021
Общество
Тайга

Популярное за месяц
Калтан приглашает на "Бугель-вугель" шоу
Цивилев наградил героев, спасших 13 человек из горящего дома в Мариинске
Санаторий «Борисовский» с марта возвращается к обычному режиму работы
В Кузбассе отменили чать коронавирусных ограничений, но масочный режим сохранен
Коллекторское агентство через полтора года после отказа судом в иске к жителю Мариинска снова попыталось взыскать с него долг
Более 9 тысяч кузбассовцев подтвердили право на предпенсионные льготы в прошлом году
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове коттедж с бассейном и сауной продается за 25 млн рублей
В объявлении говорится, что коттедж находится на переулке Щегловском.
Бивни мамонта впервые за 50 лет нашли в Кузбассе на разрезе «Кузбассразрезугля»
Как сообщалось, в марте 2015 "Кузбассразрезуголь" передал в краеведческий музей найденный...
Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6
Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6 градусов. Прогноз на первый из...
Комиссия проверила пункты для населения на случай паводка в Новокузнецке
В Новокузнецке проверили пункты временного размещения (ПВР) для граждан на случай паводков....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus