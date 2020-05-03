К Дню шахтера в Междуреченске после капремонта откроется детский сад № 18

Ремонт в детском саду проводится по муниципальной программе с января 2019 года, объем финансирования - 75,8 млн рублей.
На данный момент полностью отремонтирован второй этаж, на первом этаже ведутся отделочные работы. После ремонта в детсаду появится игровая комната с конструкторами разных уровней сложности, которые помогут знакомить детей с цифровыми технологиями, а педагоги организуют для дошкольников занятия по основам робототехники.
Открытие детского сада после капремонта запланировано к Дню шахтера 30 августа, запись детей в группы начнется 25 мая.
Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
03/05/2020
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