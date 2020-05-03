К Дню шахтера в Междуреченске после капремонта откроется детский сад № 18

Из-за больного коронавирусом в Кузбассе закрыли отделение больницы Целое отделение медицинского учреждения закрыли на карантин в Кемерове. У одного из здешних...

В Новокузнецке получить социальный уголь стало легче Для новокузнечан, проживающих в частном секторе, упростили порядок обращения за выпиской...

В администрации Кемерова рассказали о ремонте моста через Искитимку Мост по проспекту Ленина через реку Искитимку будет отремонтирован, проект включён в программу по...