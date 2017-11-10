К новому сезону в Прокопьевском драмтеатре модернизировали сцену

10 ноября на обновленной большой сцене Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола состоится торжественное открытие 72-го театрального сезона и премьера спектакля «Чужой ребенок».
Пока актеры репетируют, техники заканчивают установку декораций, настройку света и звука.
В рамках федерального проекта «Театры малых городов» Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола получил порядка 5,3 млн рублей на модернизацию планшета сцены. Еще около 2 млн рублей направлено из областного бюджета.
10/11/2017
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