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К подаче тепла в Кузбассе приступили раньше срока из-за холодной погоды

В Кузбассе стартовал отопительный сезон. Первыми, еще 12 сентября, тепло начали давать коммунальщики Прокопьевского района.

13 сентября отопительный сезон начался в Таштагольском районе, Полысаеве и Тайге.

В Кемерово начался запуск отопления на объекты социальной сферы. Это – больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. С 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней.

В Мысках подача тепла начнется 14 сентября.

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Таштагол
kuzbassnews.ru
13/09/2018
Общество
Топ
Кемерово
Мыски
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
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