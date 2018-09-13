К подаче тепла в Кузбассе приступили раньше срока из-за холодной погоды

В Кузбассе стартовал отопительный сезон. Первыми, еще 12 сентября, тепло начали давать коммунальщики Прокопьевского района.

13 сентября отопительный сезон начался в Таштагольском районе, Полысаеве и Тайге.

В Кемерово начался запуск отопления на объекты социальной сферы. Это – больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. С 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней.

В Мысках подача тепла начнется 14 сентября.