К проактивному информированию подключились предпенсионеры

Первые 223 кузбассовца получили в личном кабинете на госуслугах уведомление по жизненной ситуации «Наступление пенсионного возраста».

Сервис* информирует граждан о положенных им льготах, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. Также в сообщении содержится информация о том, как получить эти льготы и какие документы будут нужны.

Проактивное информирование граждан сегодня предусмотрено по трём жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Наступление пенсионного возраста», «Установление инвалидности» и ведется на основании сведений Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если с начала работы сервиса услуга больше интересовала людей молодого и среднего возраста, то сейчас к ней подключились предпенсионеры, чтобы знать, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать на пенсии.

Так, в Кузбассе сегодня 505 человек получили уведомления по случаю рождения ребенка, в связи с установлением инвалидности – 126 человек.

По трём жизненным ситуациям в области организовано информирование по 30 мерам социальной поддержки населения. Планируется, что перечень жизненных ситуаций и список предоставляемых в регионе мер поддержки будут со временем расширяться.