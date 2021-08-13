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К проактивному информированию подключились предпенсионеры

Первые 223 кузбассовца получили в личном кабинете на госуслугах уведомление по жизненной ситуации «Наступление пенсионного возраста». 

Сервис* информирует граждан о положенных им льготах, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. Также в сообщении содержится информация о том, как получить эти льготы и какие документы будут нужны.

Проактивное информирование граждан сегодня предусмотрено по трём жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Наступление пенсионного возраста», «Установление инвалидности» и ведется на основании сведений Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если с начала работы сервиса услуга больше интересовала людей молодого и среднего возраста, то сейчас к ней подключились предпенсионеры, чтобы знать, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать на пенсии.

Так, в Кузбассе сегодня 505 человек получили уведомления по случаю рождения ребенка, в связи с установлением инвалидности – 126 человек.  

По трём жизненным ситуациям в области организовано информирование по 30 мерам социальной поддержки населения. Планируется, что перечень жизненных ситуаций и список предоставляемых в регионе мер поддержки будут со временем расширяться.

*Чтобы активировать услугу информирования о льготах, необходимо дать согласие на обработку данных. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, кликнуть «Документы и данные» – «Льготы и выплаты». Появится поле с пояснениями: «Для получения сведений о назначении и возможном возникновении в связи с наступлением жизненных событий прав на меры социальной поддержки дайте согласие оператору ЕГИССО на передачу информации в личный кабинет». Необходимо нажать на кнопку «Перейти к согласию», а затем на кнопку «Разрешить».

Общество
kuzbassnews.ru
13/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

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