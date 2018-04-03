К юбилею Кузбасса

Ровесники Кемеровской области и ветераны, внесшие вклад в развитие Тяжинского района, отдохнули в Центре социального обслуживания населения.

Средства на проведение целевого заезда в размере 27 тысяч рублей были выделены администрацией Тяжинского муниципального района. Культорганизатор отделения дневного пребывания Ольга Борисовна Коконова подготовила для отдыхающих различные интересные мероприятия: «Поле чудес», игровые программы, поэтический час «Люблю березу русскую…» и другие. Ветераны принимали в них активное участие – Владимир Семенович Фрибус читал рассказы Василия Шукшина, а Алексей Николаевич Ростовский – собственные лирические стихотворения.

Во время заезда отдыхающие совершили виртуальные экскурсии в музей-заповедник «Томская писаница» и Крым, а также побывали на встрече с хором ветеранов имени Юрия Черняева в РДК «Юбилейный». Тамара Михайловна Михеева, Вера Васильевна Денисенко, Любовь Леонтьевна Свиридова представили на выставку «Наши руки не знают скуки» вязаные изделия.

В рамках правового часа специалист Пенсионного фонда рассказала об изменениях в пенсионном законодательстве, библиограф Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова провела беседу, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей.

Кроме досуговых мероприятий ветераны получили возможность укрепить свое здоровье. Они принимали кислородный коктейль, посещали сеансы аутотренинга в комнате релаксации, лечили суставы с помощью магнитотерапии и массажа.

В дни траура по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» отдыхающие выразили слова скорби и соболезнования родным и знакомым погибших. В центре прошли внеплановые учения по эвакуации людей из здания на случай чрезвычайной ситуации.

Отдых в отделении дневного пребывания получился насыщенным и разнообразным, и ветераны решили встретиться еще раз этим же составом в следующем году.