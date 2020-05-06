К жителю Мариинска, угрожавшему применением насилия в отношении сотрудника полиции, применены принудительные меры медицинского характера

В результате рассмотрения уголовного дела Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу, что житель Мариинска, находясь в состоянии невменяемости, совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В связи с этим постановлением суда от 19 марта 2020 года он освобождён от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Мариинска, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Данное уголовное дело, поступившее в суд 20 февраля 2020 года с постановлением следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу о применении к местному жителю принудительной меры медицинского характера, рассмотрено Мариинским городским судом Кемеровской области 19 марта 2020 года.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в декабре 2019 года сотрудники станции скорой медицинской помощи вызвали сотрудников полиции для оказания содействия в доставлении агрессивного местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в больницу. Прибывший сотрудник полиции помог доставить агрессивного гражданина в приёмное отделение городской больницы. Однако, после доставления в учреждение здравоохранения, местный житель не успокоился, а стал вести себя ещё более агрессивно: в помещении санпропускника пнул по столу с такой силой, что упали стоявшие на нём мониторы, после чего побежал по коридору первого этажа больницы, нанося удары ногами и руками по всем предметам, что попадались ему на пути. Сотрудник полиции последовал за ним. После этого мужчина разбил стекло одной из дверей, схватил большой осколок стекла и стал им угрожать сотруднику полиции, высказывая различные угрозы. В один из моментов своего агрессивного поведения мужчина отвлёкся, что позволило сотруднику полиции обезвредить его, выбив из рук стекло и надев на него наручники.

В рамках расследования уголовного дела в отношении жителя Мариинска была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой комиссией экспертов установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и по своему психическому состоянию представляет общественную опасность, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Учитывая установленные судом обстоятельства совершённого преступления, а также заключение комиссии экспертов, Мариинский городской суд Кемеровской области освободил мужчину от уголовной ответственности как лицо, находящееся в момент совершения преступления в состоянии невменяемости, и применил к нему соответствующие принудительные меры медицинского характера, возложив их исполнение на отдел МВД России по Мариинскому району Кемеровской области, а также на муниципальное учреждение здравоохранения «Мариинская городская больница».