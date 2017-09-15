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К зиме - готовы

В Тяжинском районе начался новый отопительный сезон.
Специалисты ресурсоснабжающих предприятий МУП «Комфорт», МУП «Теплосервис», ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», ДРСУ и Тяжинского агропромышленного техникума подготовлены 39 котельных, на которых создан аварийный запас материалов и 15-дневный запас топлива.
Проводится большая работа по реконструкции объектов теплоснабжения, замене ветхих тепловых и водопроводных сетей. В поселке Тяжинский ведется модернизация котельной районной больницы, в ней установлены два новых котла, произведена замена насосной группы и монтаж сети горячего водоснабжения протяженностью 1 километр.
Вторым по значимости мероприятием можно считать выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной «Ветучасток» и замене теплосетей к жилым домам по улице Победы. На эти работы выделено 2,1 млн. рублей. Семь домов, а это 15 семей, будут переключены к потреблению тепла от котельной «Ветучасток», так как котельная «ЕнисейАвтодор» не планирует отапливать население.
Большое внимание уделяется установке резервных источников электроэнергии на котельных, на это мероприятия выделено из областного бюджета 1,6 миллионов рублей. Вторые вводы будут установлены на 4 котельных района («Ветстанция», «Сельпо», «Баня», «котельная Итатской больницы»).
По пяти котельным проведены аукционы по установке котельного оборудования – котлов в комплекте с дымососами и золоуловителями (Кубитет, Преображенская школа, Новоподзорновская СШ, Старо-Урюпская СШ, ТяжинскаяСШ № 2).
Перед началом отопительного сезона провели ревизию 56 котлов. Капитально отремонтировали по одному котлу СМУ и РТП, а на котельной районной больницы выполнили капремонт двух котлов. Проводится капитальный ремонт дымососа на котельной Кубитета.
В Тяжине заменены теплосети котельной № 1 по улице Октябрьской – 20 метров, Тельмана – 70 метров и горячее водоснабжение протяженностью 40 метров, в поселке Листвянка – 11 метров. В поселке Итатский на котельной больницы заменены теплосети – 30 метров, средней школы – 20 метров. В Тяжине заменено 238 метров теплосети с увеличением диаметра на котельной РТП. Всего в однотрубном исчислении заменено 429 метров теплосетей. Также заменили два сетевых насоса на котельных СМУ и Валерьяновской школы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/09/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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