Как будут работать органы ПФР в Кузбассе в ближайшую неделю

В связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса территориальные органы ПФР по Кемеровской области с 30 марта организуют прием в клиентский службах по предварительной записи. Записаться на прием можно как по телефону, так и на сайте ПФР. Все телефоны размещены на сайте Пенсионного фонда .

Уважаемые кузбассовцы! Просим с пониманием отнестись к данной мере. Все сервисы Пенсионного фонда продолжают работать в штатном режиме. Пенсии и пособия будут выплачены в срок, график доставки пенсий не изменился.

Предварительная запись поможет вам избежать лишних контактов и получить ответы на свои вопросы. Также напоминаем, что можно воспользоваться услугами ПФР в электронном виде на сайте организации pfrf.ru.

Специалисты Пенсионного фонда сделают все возможное для Вас. Будьте здоровы!