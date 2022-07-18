Как быстро и доступно получить услуги Пенсионного фонда

В Кузбассе пенсии и пособия по линии Пенсионного фонда получают 69,8 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Оснащение клиентских служб ПФР в регионе позволяет получать государственные услуги благодаря оборудованию и системе навигации для маломобильных групп населения.

Зоны ожидания для посетителей оборудованы информационно-тактильными знаками (табличками, вывесками), противоскользящими тактильными плитами, пиктограммами доступности, звуковыми (световыми) маячками, беспроводными кнопками вызова специалиста у входа в управления, кнопками вызова в санитарно-гигиенических помещениях, мнемокартами, пандусами и лестничными подъемниками для инвалидных кресел и т.д.

Важно, что большое количество услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, в Личном кабинете гражданина, размещенном на сайте ведомства. Воспользоваться государственными услугами онлайн могут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и подтвердившие свою учетную запись. Последнее можно сделать, в том числе, в территориальных органах ПФР. При необходимости специалисты клиентской службы осуществляют выездной прием по месту жительства маломобильных граждан.

Люди со слабым зрением могут воспользоваться специальной версией сайта ПФР, которая адаптирована для данной категории граждан, отличаясь специальными настройками шрифтов, контрастности, цвета и фона.

На сайте работает голосовой ассистент, озвучивающий любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это удобно тем, для кого затруднительно просматривать текст с электронного устройства или ПК.

С начала 2022 г. все пенсии по инвалидности ПФР устанавливает в беззаявительном порядке (по данным МСЭ, которые вносятся в Федеральный реестр инвалидов). Будущему получателю пенсии при установлении инвалидности нужно только подать заявление о доставке пенсии в личном кабинете на сайте ПФР, чтобы специалисты могли знать, на какой счет нужно переводить пенсию. Если пенсионер выберет вариант доставки пенсии почтой, то он сможет получать ее дома или непосредственно в отделении почты.