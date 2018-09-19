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Как доверить пенсию

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что в случае болезни, выезда в санаторий, на отдых, в гости к родственникам и в других ситуациях, когда человек не может самостоятельно получить пенсию, можно оформить доверенность на ее получение. Срок действия доверенности определяет сам пенсионер. При этом, если в доверенности не будет указан срок действия, то она сохраняет силу в течение года со дня её оформления.

Доверенность на получение пенсий, пособий может быть удостоверена нотариусом, организацией, в которой пенсионер (доверитель) работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доставка пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности. Но в таком случае пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии. Это можно сделать в территориальном управлении ПФР.

Общество
kuzbassnews.ru
19/09/2018
Общество
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