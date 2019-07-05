Как кузбассовцам с ограниченными возможностями здоровья получить услуги ПФР

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР граждан с ограниченными возможностями здоровья в Отделении Пенсионного фонда России по Кемеровской области и его территориальных органов ведется работа как по оснащению помещений клиентских служб управлений специальным оборудованием, так и по развитию электронных сервисов.
Для приема маломобильных граждан и жителей региона с ограниченными возможностями здоровья клиентские службы ПФР оснащаются специальными приспособлениями и оборудованием. Это устройство входной зоны, оборудованной пандусом, поручнями и кнопкой вызова специалистов, нанесение нескользящих лент, размещение табличек-ориентиров и информационных знаков, выполненных рельефно-точеным шрифтом Брайля и др.
В отдельных случаях для приема граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, специалист Пенсионного фонда выезжает по адресу фактического проживания человека.
Большинство государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить с помощью электронных сервисов ПФР. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. В Личном кабинете гражданина на сайте
Для людей со слабым зрением существует специальная версия сайта Пенсионного фонда. Она отличается настройками: на странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент – это функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Также не выходя из дома можно получить и консультацию специалиста ПФР. Помимо работы «горячих линий» (федеральной 8-800- 600-44-44 и региональной 8-(3842) 58-73-20) ПФР организовал на своем сайте Центр консультирования, где можно обратиться к онлайн-консультанту. Кроме того, на официальных страницах территориальных органов ПФР в популярных соцсетях тоже можно задать вопросы специалистам. Однако нужно помнить, что если ответ на вопрос подразумевает наличие персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение и др.) адресовать такие вопросы необходимо в онлайн-приемную ПФР.
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