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Как матрос на мачте корабля

На все руки мастер – именно так коллеги называют Валерия Александрова, который уже девять лет работает в кузбасском филиале «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». По специальности Валерий Евгеньевич электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Тяжинского РЭС, а по совместительству еще и сварщик, и стропальщик.  

Сегодня для многих кузбассовцев горящий свет, исправно работающие электроприборы уже привычная повседневность. И любая нештатная ситуация, возникшая в электросетях, в буквальном смысле воспринимается потребителями, как настоящая катастрофа. Главная задача электромонтера – предотвратить такую ситуацию, ну а если она все-таки произошла - вернуть людям свет в кратчайшие сроки.

«Электромонтеры – самые закаленные люди в Кузбассэнерго-РЭС, - в шутку говорит Валерий Евгеньевич. – Нам даже водой холодной обливаться не надо. Под снегом, дождем, пронизывающим ветром, мы на опоре ЛЭП, как матросы на мачте корабля – готовы работать в любую погоду. На больничный выходим редко. Я за свою рабочую бытность не был ни разу. Профессия закаляет!».       

Валерий Александров человек трудолюбивый и очень ответственный. Сделать свою работу качественно и в срок для него превыше всего. Он уверенно идет намеченным курсом, даже если на пути встречаются «айсберги».

«Электромонтер – «заложник природы», - рассказывает Валерий Евгеньевич. – Однажды в морозную зимнюю пору произошел обрыв провода на линии. Дело было ночью. На градуснике минус пятьдесят по Цельсию. Мы думали, что восстановить электроснабжение в таких условиях получится только к утру. Но на свое счастье ошиблись. Распределили между собой задачи и принялись за дело. Через три часа мы были уже дома и отогревали замершие в резиновых перчатках пальцы».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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