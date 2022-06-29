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Как молодым заработать летом, не потеряв при этом пенсии?

Летом многие молодые люди стремятся подработать. Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу информирует школьников и студентов, получающих пенсию по потере кормильца либо компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином*, что о факте трудоустройства необходимо своевременно проинформировать ПФР во избежание переплат.

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Согласно законодательству страховая пенсия по потере кормильца в период работы получателя выплачивается без учета индексации, федеральная социальная доплата (ФСД) и выплаты по уходу устанавливаются только неработающим гражданам. Чтобы приостановить ФСД и прекратить компенсационную выплату по уходу во избежание переплат, необходимо при устройстве на работу проинформировать ПФР. 

Необходимо отметить, что начиная с 27.04.2022, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.04.2022 № 113-ФЗ, выплата ФСД, установленной к пенсии детям-инвалидам, инвалидам с детства, получателям пенсий по СПК, обучающимся по очной форме обучения, не будет приостанавливаться на периоды их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости в свободное от учебы время и периодов участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости.

В Кемеровской области более 37 тысяч человек получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, её размер составляет 1560 рублей, 42 тыс. детей в регионе получают пенсию по случаю потери кормильца.

* Речь идет об уходе за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.

Общество
kuzbassnews.ru
29/06/2022
Общество
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