Как обезопасить себя и домашнего питомца от бешенства

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует о том, что по оценке Всемирной организации здравоохранения бешенство входит в группу основных инфекционных болезней, общих для человека и животных, наносящих серьезный социальный и экономический ущерб. Заражение животных и людей происходит в первую очередь контактным путем (при укусе или попадании слюны инфицированных животных на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости и др.). Вирус, поражая центральную нервную систему, практически в ста процентах случаев приводит к летальному исходу.

Источником инфекции в дикой природе преимущественно являются лисы, волки, песцы, енотовидные собаки, шакалы. В городах - собаки и кошки.

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное или птица.

Заражение же людей зачастую происходит уже от своих домашних питомцев, которые имели контакт с инфицированными дикими животными.

Симптомы заболевания различны, это зависит от формы, но в большинстве случаев у животных наблюдается изменение поведения, агрессивность или пугливость (светобоязнь), обильное слюнотечение, извращение аппетита (поедание инородных предметов), паралич глотки (не способность принимать пищу).

Опасным является тот факт, что после инфицирования животное моментально представляет угрозу для других животных и человека, несмотря на то, что клинические признаки отсутствуют.

Важно помнить, что в случае укуса сельскохозяйственных или домашних животных дикими хищниками или при подозрении на заболевание животных бешенством, необходимо немедленно сообщать об этом ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство или населенный пункт, а также изолировать подозрительных по заболеванию животных.

Владельцам питомцев необходимо ограничить их контакты с безнадзорными собаками и кошками, выгуливать их на поводках или на специализированных площадках под контролем, а также проводить ежегодную вакцинацию против бешенства в соответствии с инструкцией к вакцине и с обязательной отметкой в паспорте животного.

На сегодняшний день, ветеринарно-профилактическими мероприятиями, проводимыми государственной ветеринарной службой Республики Хакасия, ликвидированы все имевшиеся на территории республики неблагополучные пункты по бешенству среди животных.