Как получать пенсию на даче?

В разгар дачного сезона и в период летних отпусков особенно актуальным становится вопрос о выборе способа доставки пенсии и других социальных выплат. Отделение Пенсионного фонда России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает, как это сделать правильно.

Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, выбрав раздел «Пенсии – «Подать заявление о доставке пенсии». Лично заявку можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства или МФЦ.

В Кемеровской области доставка пенсий и иных социальных выплат производится 26 кредитными организациями (банками), ФГУП «Почта России», с которыми Отделением ПФР по Кемеровской области заключены договоры.

Через почтовые организации в Кузбассе период доставки пенсий установлен с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил пенсию согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.

На случай долгого отсутствия пенсионер может оформить доверенность на право получения своей пенсии другим лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При заключении договора с банком получатели пенсии и социальных выплат через кредитное учреждение уведомляются о сроках зачисления пенсии, и на отдыхе им остается только найти банкомат, чтобы снять необходимую сумму.

Сегодня 625 тысяч пенсионеров Кемеровской области выбрали способ доставки пенсии через банки, остальные 208 тысяч получают пенсию на дому.