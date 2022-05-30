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Как получать пенсию на даче?

В разгар дачного сезона и в период летних отпусков особенно актуальным становится вопрос о выборе способа доставки пенсии и других социальных выплат. Отделение Пенсионного фонда России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает, как это сделать правильно.

Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, выбрав раздел «Пенсии – «Подать заявление о доставке пенсии». Лично заявку можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства или МФЦ.

В Кемеровской области доставка пенсий и иных социальных выплат производится 26 кредитными организациями (банками), ФГУП «Почта России», с которыми Отделением ПФР по Кемеровской области заключены договоры.

Через почтовые организации в Кузбассе период доставки пенсий установлен с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил пенсию согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.

На случай долгого отсутствия пенсионер может оформить доверенность на право получения своей пенсии другим лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При заключении договора с банком получатели пенсии и социальных выплат через кредитное учреждение уведомляются о сроках зачисления пенсии, и на отдыхе им остается только найти банкомат, чтобы снять необходимую сумму.

Сегодня 625 тысяч пенсионеров Кемеровской области выбрали способ доставки пенсии через банки, остальные 208 тысяч получают пенсию на дому.

Общество
kuzbassnews.ru
30/05/2022
Общество
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