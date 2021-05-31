Как получить пенсию летом?

Накануне летнего сезона ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает пенсионерам, что они могут самостоятельно выбрать удобный для себя вариант получения пенсии: как организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, так и способ ее получения: на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке.

В Кемеровской области доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через отделения АО "Почта России" и через 27 кредитных организаций, которые заключили договоры о доставке пенсии с Пенсионным фондом. Полный список организаций, с которыми заключены договоры о доставке пенсии, можно найти на региональной странице сайта Пенсионного фонда России в разделе «Информация для жителей региона».

Через почтовые организации в Кузбассе пенсия доставляется с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил деньги согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.

Если обстоятельства складываются так, что пенсионер вынужден долго отсутствовать, он может оформить доверенность на право получения своей пенсии другим лицом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Также можно организовать доставку пенсии и других выплат через кредитные организации.

В Кемеровской области доставка пенсий через сбербанк осуществляется 14, 19 и 25 числа месяца, через все другие кредитные организации 15, 20 и 25 числа. На отдыхе пенсионеру остается только найти банкомат, чтобы снять необходимую сумму.

На данный момент более 619 тысяч пенсионеров Кемеровской области - Кузбасса выбрали способ доставки пенсии через банки, остальные 232 тысячи получают выплаты на дому.

Заявление о смене доставочной организации можно подать, обратившись лично (через законного представителя) в клиентскую службу Управления ПФР по своему выбору или в офисы МФЦ, или направить заявление по почте. Но проще все оформить через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР: это быстро, удобно и значительно экономит время. Напомним, что для этого необходима подтвержденная регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг.

Также обращаем внимание пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту: в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» получателям пенсий и иных социальных выплат на банковскую карту до 1 июля 2021 года следует перейти на карту «МИР». Новые реквизиты следует предоставить в ПФР, подав заявление о доставке пенсии.