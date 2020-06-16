Как путешествовать с домашним животным по территории России

Оформите необходимые документы:



Путешествовать с животным, перевозимым для личного пользования, по территории России авиа-, ж/д- или автотранспортом, достаточно просто.

Для этого понадобится только оформить ветеринарный паспорт!

В паспорте длжна быть отметка о вакцинации животного. Действующая прививка против бешенства – обязательное условие.

Дополнительно никаких документов оформлять не нужно (согласно Приказу от 27.12.2017 №589 п.16 абзац 2)!

Однако, если животное перемещается со сменой владельца и/или для участия в выставочных мероприятиях, необходимо оформление ветеринарного свидетельства. Этот документ можно получить в Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ). В Кемерово и Кемеровской области для оформления ветеринарного свидетельства необходимо обратиться в СББЖ за 5 дней до поездки. С собой у вас должен быть ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, а также информацией о проведенной дегельминтизации не ранее 5 дней до перемещения животного.

Если у вашего животного нет действующей прививки от бешенства, позаботьтесь о том, чтобы сделать ее заранее. Согласно требованиям законодательства, оформление ветеринарного свидетельства может осуществляться не ранее чем через 21 дней после вакцинации животного.

Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение 5 дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения и/или реализации животного.

При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании.

Будьте готовы предъявить ветеринарное свидетельство или ветеринарный паспорт железнодорожному служащему, если путешествуете поездом.

Особые правила для путешествующих с животными из/в Калининградскую область:

Если вы путешествуете с домашним животным из/в Калининградскую область авиатранспортом, никаких дополнительных документов оформлять не понадобится. Достаточно ветеринарного паспорта с отметкой о прививке против бешенства.

Однако, если вы едете на поезде или машине, по пути следования вы пересечете территорию Европейского союза. Поэтому вам кроме паспорта понадобится Евросправка.

Вы можете получить ее в представительстве Россельхознадзора заранее, если путешествуете ж/д транспортом, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле.