Как уберечься от Борщивика Сосновского

Управление Россельхознадзора и по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, в связи с поступившими вопросами, даёт разъяснения о вредоносности борщевика Сосновского.

Борщевик Сосновского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, видрода Борщевик семейства Зонтичные.

Борщевик Сосновского двулетник или многолетник , монокарпик (то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает). Высота растения составляет обычно более метра, но во многих местах могут встречаться экземпляры высотой до 4 метров.

В растениях борщевика Сосновского, в период вегетации, накапливаются в листьях, стеблях, плодах фотодинамически активные фурокумарины (особо высоким уровнем содержания токсичных веществ отличаются взрослые растения в стадии цветения и созревания семян), попадание которых на кожу приводит к глубоким дерматитам, проходящим по типу ожогов.

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать серьёзные повреждения кожи, требующие длительного лечения и не всегда проходящие бесследно. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожоги. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Что нужно делать, чтобы борщевик не причинил вреда:

Научить детей отличать борщевик от других растений.

Не подходить к растению без специальной одежды, если у вас заболевания дыхательных путей вообще не подходить. Опасным может быть даже скошенный борщевик.

Если всё же сок этого растения попал на тело, срочно промыть водой с мылом место поражения, обработать антисептическим раствором. Наложить стерильную повязку. Принять антигистаминный препарат. Сразу же обратиться в медицинское учреждение, вне зависимости от площади поражения. Закрыть одеждой поражённые места от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на 2-3 суток.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте (в результате сильного ожога роговицы глаза).

При борьбе с борщевиком Сосновского обязательно защищайте открытые участки тела и особенно глаза от возможного попадания сока растения. Нужно иметь: закрытую непромокаемую одежду с капюшоном, резиновые сапоги с высоким голенищем, резиновые перчатки до локтя, а также, если растения уже высокие – респиратор и защитные очки. При работе с гербицидами необходимо соблюдать соответствующую технику безопасности и правила работы.

При работе нельзя трогать лицо руками в перчатках или вытирать пот рукавом, снимать перчатки. После работы необходимо умыться с мылом, прополоскать рот, промыть нос. Имейте при себе воду, хозяйственное мыло и полотенце. При попадании сока на кожу нужно вымыть это место с мылом, обработать антисептиком и закрыть минимум на двое суток. При попадании в глаза – промыть сразу, носить тёмные очки несколько дней.

Наиболее эффективным способом борьбы с борщевиком Сосновского является сочетание механического и химического методов – проведение постоянного и регулярного скашивания и применение гербицидов.

Управление Россельхознадзора предостерегает от часто повторяемых ошибок в борьбе с борщевиком:

- Нельзя скашивать борщевик в период окончания цветения и начала завязывания плодов. Это не будет иметь нужного эффекта, если только скошенные растения не будут тут же уничтожены сразу после скашивания. Скошенные растения сразу же должны быть убраны в кучи и сожжены. Возможно, только плоды растений могут быть уничтожены сожжением или другим доступным эффективным способом.

- Нельзя оставлять скошенные растения брошенным на месте. Генеративный побег борщевика имеет в стебле большой запас питательных веществ — достаточный, чтобы в главном зонтике упавшего растения созрели завязавшиеся семена. Даже дошедшие до восковой фазы спелости семена борщевика способны дать жизнь новым растениям.

- Нельзя допускать скашивание в момент осыпания семян с растений, так как это будет приводить к большему рассеиванию борщевика. Если срезать зонтики растения, когда на них уже созрели плоды, и особенно делать это в ветреную погоду, то это будет способствовать распространению семян на новые территории.

При обнаружении очагов борщевика Сосновского необходимо поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке.