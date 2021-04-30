Как выбрать картофель для посадки- советы специалистов!

Картофель, как ни одна другая культура, легко поражается болезнями: вирусные, бактериальные, грибные и другие инфекции проникают через листья и накапливаются в клубнях. Кроме того, сорта имеют свойство вырождаться. Поэтому не стоит постоянно использовать собственный посадочный материал – это отразится на урожае.

С наступлением весны многие дачники задаются вопросом: где купить семена? На что необходимо обратить особое внимание при их выборе? Какие сорта лучше посадить?

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу советуют использовать для посадки сорта семенного картофеля, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации и районированных для климатической зоны.

Качество семенного материала является одним из основных факторов, определяющих урожайность картофеля и эффективность его производства. К качеству посадочного материала картофеля предъявляется целый ряд требований, указанных в ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества».

Клубни должны быть сухими, ровными и гладкими, примерно одинаковыми по форме и весу, с упругой кожурой (сморщенная кожура свидетельствует о неправильном хранении, что может отрицательно сказаться на урожае).

Качественный семенной картофель должен быть без ростков (при перевозке часть из них обязательно обломается, что приведет к существенному снижению урожая);

Не должно быть на клубнях никаких трещин, пятен, срезов и следов гнили (для качественного семенного картофеля это недопустимо, потому что такие клубни не могут считаться здоровым посадочным материалом).

Кроме того, в семенном картофеле не допускается наличие семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, а также вредителей и болезней, к которым относятся рак картофеля, бурая бактериальная гниль, черная ножка, различного типа мозаики, фитофтороз, черная парша, головня картофеля, золотистая картофельная нематода и другие.

Специалисты Управления Россельхознадзора напоминают, что используя для посадки клубни картофеля неизвестного происхождения, существует большая вероятность заноса на свой участок какой-нибудь опасной «заразы». В итоге вы можете не только получить больной и скудный урожай осенью, но и заразить почву. Многие болезни картофеля являются карантинными, то есть, особо опасными. Методы борьбы с такими болезнями — малоэффективны.