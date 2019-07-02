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Как выбрать мясо, советы специалистов!

Мясо — пищевой продукт насыщенный белками и другими веществами, стимулирующими активную деятельность и рост. С наступлением периода отпусков и поездок за город предложение на данный продукт повышается, при покупке важно знать, как правильно выбрать данный продукт.

Свежесть мяса можно определить по следующим показателям: внешний вид, цвет, запах, консистенция, состояние подкожного жира и костного мозга, сухожилий. По термическому состоянию мясо подразделяют на остывшее, охлажденное и замороженное.

Остывшее мясо – это мясо, выдержанное в течение 6 часов после убоя в естественных условиях или в охлажденных камерах.

Охлажденное мясо имеет в толще мышц у костей температуру от 0 0 С до – 4 0 С.

Мороженное мясо имеет температуру в толще мышц у костей не выше – 6 0 С.

Доброкачественное остывшее и охлажденное мясо покрыто тоненькой корочкой подсыхания.

Цвет корочки бледно – розовый или бледно – красный. При ощупывании поверхности мяса рука остается сухой. На разрезах мясо не прилипает к пальцам, сок прозрачный. Консистенция мяса плотная, ямка от надавливания пальцем быстро восстанавливается. На разрезе у телятины цвет мясо беловато – розовый, у говядины – красный, у баранины – коричнево – красный, у свинины – розовато – красный. Сухожилия эластичные и плотные. Поверхность суставов белая и блестящая.

Как любая продукция, мясо имеет дефекты. Загар – появляется у упитанных туш крупного рогатого скота и свинины при неправильном охлаждении, недопустимо плотной укладке туш и отсутствие вентиляции. При загаре появляется кислый запах, серо – красный или коричнево – красный цвет в толще мышц, консистенция мышц на отдельных участках становится дряблой. При ослизнении вследствие развития бактерии на поверхности на поверхности мяса появляется липка слизь, мясо имеет повышенную влажность как на разрезах, так и на поверхности, сок – мутный, мышцы – рыхлые. Что касается жира, то у некачественного мяса он сереет, теряет блеск, липнет и мажется. Поэтому, если обнаружен, хоть один признак недоброкачественности, такое мясо нельзя употреблять в пищу, поскольку оно может стать причиной заболевания и даже смертельной опасности.

Категорически запрещается: приобретать мясо, не подвергнутое ветеринарно-санитарной экспертизе, без ветеринарных клейм, без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарной справки формы №4 или ветеринарного свидетельства формы №2) и в местах неустановленных для торговли.

Общество
kuzbassnews.ru
02/07/2019
Общество
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