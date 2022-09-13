﻿Как выбрать видеодомофон для квартиры?

В многоквартирных домах часто можно увидеть домофон, позволяющий определить, кто пришёл в гости, посредством голосовой связи. Но все большую популярность для квартир набирают Видеодомофоны, которые оборудованы не только микрофоном, но и камерой. Это позволяет не только слышать собеседников, но и видеть, безошибочно идентифицировать человека. Но не все видеодомофоны одинаково эффективны при эксплуатации, поэтому необходимо сделать правильный выбор с учётом определённых критериев.

Виды видеодомофонов и их особенности

Перед покупкой домофона необходимо определиться с функционалом оборудования: наличие записи разговоров, кадров, как работает экран, возможность подключения дополнительных камер и т.д. В целом, существует две большие категории видеодомофонов:

Аналоговые модели. Для передачи всех данных используется коаксиальный кабель, они прекрасно работают со всеми современными вызывными панелями, а приемлемая стоимость позволяет установить изделие в любом доме. Мониторы могут быть сенсорными, иметь стандартный приёмник для связи или изделия с функцией громкой связи. Все зависит от пожеланий заказчика. Цифровые варианты. В этих моделях для передачи данных используются сетевые кабели. Среди ассортимента можно найти модели как беспроводного, так и проводного типа - они работают по сети или через Wi-Fi. Они отличаются от аналогов качеством изображения и звука, а также могут работать вместе с системой «умный дом». Важно, чтобы Интернет-соединение позволяло следить за всем, что происходит в сети.

Критерии выбора видеодомофона

При выборе видеодомофона учитывайте следующие критерии: