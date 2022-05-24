Какой подростковый квадроцикл выбрать ребёнку?

Реалии современной жизни стали такими, что экстремальные виды спорта и отдыха уже доступны детям старшего возраста. Любой мальчишка в возрасте от 12 лет мечтает о подростковом квадроцикле, на котором он сможет преодолеть любые препятствия на пути и получить яркие впечатления, а также заряд положительных эмоций.

В продаже можно найти огромное количество подростковых вездеходов разной комплектации, габаритов и функциональных возможностей. Но какой выбрать для своего ребёнка? Об этом расскажем далее в материале.

Чем подростковый квадроцикл отличается от взрослого?

Четырёхколёсный мотовездеход является копией взрослого аналога. Его отличие заключается в более компактных размерах, ограниченных функциональных возможностях, а также меньшем объеме двигателя. Обычно он не превышает 250 см³. Но подбирать транспортное средство для ребёнка необходимо с учётом его возраста. Это позволит обеспечить высокую безопасность катания.

К другим отличиям подростковых моделей стоит отнести:

Простота и лёгкость управления;

Наличие ограничения по грузоподъемности, оно составляет до 200 кг;

Компактные размеры при большой манёвренности.

По сравнению с детскими квадроциклами подростковые являются более функциональными. Они не оснащаются пультом дистанционного управления, поскольку не требуют родительского контроля. На таком транспортном средстве ребёнок может кататься не только на территории возле дома, но также на открытых площадках и бездорожье.

Обратите внимание! При покупке четырёхколёсного вездехода для подростка необходимо учитывать его параметры - возраст, рост, вес, физическое развитие и опыт управления аналогичными транспортными средствами.

Рассказываем об основных аспектах выбора подросткового квадроцикла:

Модели имеют мощность до 12 лошадиных сил, поэтому они подходят для катания на неровном дорожном покрытии или песке;

Для катания нескольких детей стоит подбирать модели с несколькими посадочными местами. Но они должны обязательно оснащаться страховочными удерживающими ремнями;

Без наличия опыта управления квадроциклом или любым другим транспортным средством необходимо покупать модели вездеходов с защитой бампера;

Повышают безопасность и комфорт катания в вечернее время задние и передние фары.

Управление квадроциклом подростками должно осуществляться под присмотром взрослых. Для повышения безопасности необходимо использовать специальные приспособления - наколенники, перчатки, а также шлем. Также стоит учитывать, что большинство несчастных случаев во время катания связано не с опытом юного водителя, а с поломками самого транспортного средства. Поэтому важно после покупки уделять внимание его техническому обслуживанию.

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