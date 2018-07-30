Калтан отметил свое 59-летие

Городские мероприятия начались в пятницу, со встречи с семьями погибших шахтеров, которая прошла в ДК «Энергетик». И.о. заместителя губернатора Денис Шамгунов и глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов отметили важность шахтерского труда, выразили слова поддержки вдовам и родителям погибших горняков.

В рамках встречи была оказана материальная поддержка из областного бюджета в размере 10 тыс. рублей и вручены подарки вдовам с несовершеннолетними детьми и матерям погибших в возрасте старше 70 лет. Получателями стали 43 семьи.

Следующим событием стало торжественное открытие защитной дамбы на левом берегу реки Кондома в районе пос. Малышев Лог. Основной цикл строительных работ пришелся на период с сентября 2017 по февраль 2018 года. Общая протяженность сооружения 1780 м, ширина по гребню – 8 м, а максимальная высота по оси -7,2 м. Объект построен с целью защиты территории площадью 5,7 кв. м., где расположено 940 домов, школа № 29, котельная, участок автомобильной дороги, водопроводные и электрические сети.

На строительство дамбы направлено 321,2 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Завершил день торжественный прием в ДК «Энергетик», где собрались ветераны и почетные граждане города Калтан, работники бюджетной сферы и промышленных предприятий, тренеры, а также дети, достигшие значительных результатов в учебе, творчестве и спорте. Заместитель губернатора и глава муниципалитета вручили участникам приема областные и муниципальные награды.

В субботу праздничные мероприятия в Калтане продолжили выступления фольклорных коллективов, мастер-класс по спортивным танцам, спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», фестиваль свободного творчества, квест-игра на знание истории города, другие спортивные и культурные мероприятия. Вечерний фейерверк на площади ДК «Энергетик» поставил финальную точку в праздновании Дня города