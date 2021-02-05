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Калтан приглашает на "Бугель-вугель" шоу

«Бугель-вугель» шоу станет официальным открытием канатной бугельной дороги, построенной в Калтане к 300-летию Кузбасса.

Мероприятие пройдет на горе Солнечная, ранее известной по шоу "Поехали".

Праздник состоится 6 февраля в 12 часов.

В рамках праздничной программы свое мастерство покажут горнолыжники из школы Олимпийского резерва г. Новокузнецка. Также пройдут первые муниципальные соревнования по сноуборду среди детей.

У подножия горы в этот день будет развернута зона для активного отдыха. Организаторы мероприятия сообщили, что состоится выступление кавер-группы «New banda» и местных артистов, для детей и взрослых будут действовать игровые арт-площадки, аттракционы. Кроме того, состоятся шоу иллюзий, огненное шоу и розыгрыш подарков.

На горе Солнечная действует пункт проката спортивного инвентаря (комплекты горных лыж, сноуборды, защитная экипировка). За плату также для детей работает беби-лифт, в прокат выдаются тюбинги. Для обогрева и питания людей оборудован шатер. 

Общество
Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
05/02/2021
Общество
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

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