Калтан завершил участвовать в экологическом марафоне «Чистые берега Сибири» и акции «Живи родник»

В последний день акции к мероприятию подключились родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Неравнодушные к проблемам экологии мамы и папы вместе с детьми, воспитателями детских садов №7 и №15 очистили от бытового мусора городские родники.

Порядок вокруг природного источника воды, расположенного по пер. Ключевому, навели учащиеся школы № 18. Коллектив детского сада № 2 очистил полкилометра береговой линии реки Кондома.

В период проведения экологических акций в образовательных организациях округа прошли классные часы, тематические экскурсии и выставки рисунков «Чистый водоем – красивые берега». В них приняли участие порядка пяти тысяч детей и взрослых.

Напомним, экологический марафон «Чистые берега Сибири» в рамках Общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России» проходитс 11 по 18 сентября. Акция вошла в мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».