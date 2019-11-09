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Калтанец на угнанном автомобиле совершил ДТП

В Калтане мужчина обнаружил, что с парковки у дома пропал его автомобиль ВАЗ-2114. О пропаже он сообщил в полицию и вскоре стражи порядка обнаружили разыскиваемую машину брошенной в кювете по дороге «Калтан – Малиновка».

Эксперт-криминалист обнаружил в автомобиле отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний житель поселка Малиновка. Сотрудники полиции выяснили, что накануне подозреваемый находился в Калтане в гостях у знакомого. Ночью после совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого горожанин прогнал приятеля. Чтобы добраться домой, тот решил воспользоваться чужой машиной, по дороге он не справился с управлением и совершил ДТП – съехал в кювет, где врезался в дерево.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
09/11/2019
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