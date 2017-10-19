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Калтанские дошколята осенью не грустят

Осень – это не повод для хандры. Вокруг нас столько много всего интересного, а красота природы так и манит к творчеству. Особенно радует, когда в творческий процесс вовлечены и дети, и взрослые.

Например, в Калтане детский сад № 7 «Солнышко» принял участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей «Здравствуй, Осень». Воспитанники средней и старшей группы создали разнообразные работы - рисунки, объемные аппликации из круп, поделки из овощей и природного материала. Кроме того, в дошкольном учреждении провели осеннюю ярмарку. На празднично украшенных столах, под звуки народной музыки, на открытом воздухе был представлен разнообразный ассортимент товаров: овощи, фрукты, соленья, варенья, осенние букеты и поделки. Дети совместно с родителями испекли печенье, хворост и другие сладости. Торговля была бойкой, никто не ушел без покупки и отличного настроения. 

Красоту природы запечатлели и ребята из детского сада № 2 «Радуга», они создали коллективную работу «Осенний ковер». Кроме того, дошколята приняли участие в экологической акции "Птичья столовая". Дети совместно с родителями смастерили оригинальные и удобные кормушки для птиц.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Образование
Калтан
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