Калтанские полицейские помогли пенсионерке найти сестру

В калтанскую полицию с просьбой о помощи обратилась 82-летняя пенсионерка. Женщина полгода не могла связаться с сестрой, живущей в Курске: мобильный телефон был отключен, а нового адреса родственницы женщина не знала.
Оперуполномоченный уголовного розыска майору полиции Сергей Никитин и участковый уполномоченный лейтенант полиции Евгений Беляев связались с коллегами из Курской области и установили контакты родственницы кузбасской пенсионерки.
Оказалось, весной жительница Курска утратила свой старый телефон и не смогла самостоятельно восстановить все имевшиеся в памяти гаджета контакты. Все это время она также пыталась выйти на связь со своей сестрой.
Сотрудники отдела МВД России по Калтану передали 82-летней горожанке телефон и адрес ее родственницы. Пенсионерка сразу же связалась с ней, чтобы узнать о событиях, произошедших в ее жизни за последние несколько месяцев.
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