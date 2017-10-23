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Калтанские полицейские помогли пенсионерке найти сестру

В калтанскую полицию с просьбой о помощи обратилась 82-летняя пенсионерка. Женщина полгода не могла связаться с сестрой, живущей в Курске: мобильный телефон был отключен, а нового адреса родственницы женщина не знала.

Оперуполномоченный уголовного розыска майору полиции Сергей Никитин и участковый уполномоченный лейтенант полиции Евгений Беляев связались с коллегами из Курской области и установили контакты родственницы кузбасской пенсионерки.

Оказалось, весной жительница Курска утратила свой старый телефон и не смогла самостоятельно восстановить все имевшиеся в памяти гаджета контакты. Все это время она также пыталась выйти на связь со своей сестрой.

Сотрудники отдела МВД России по Калтану передали 82-летней горожанке телефон и адрес ее родственницы. Пенсионерка сразу же связалась с ней, чтобы узнать о событиях, произошедших в ее жизни за последние несколько месяцев.

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kuzbassnews.ru
23/10/2017
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