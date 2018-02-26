Калтанские семьи стали участниками литературной гостиной «Встреча с книгой в кругу семьи»

Очередное занятие клуба семейного чтения «Читает семья» прошло в детской библиотеке города. Целью встречи было поднятие престижа книги в жизни человека, возрождение и укрепление традиций семейного чтения.

Настоящее театрализованное представление отрывков из любимых книг показали семьи Карнаушенко (Ш. Перро «Красная шапочка») и Ворочек (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»), а юные калтанцы инсценировали рассказ В. Голявкина «Абсолютно верно». Кроме того, взрослые и дети совместно участвовали в литературных конкурсах, решали головоломки, собирали паззлы.

Заинтересовала участников гостиной и выставка «Возьмите книгу в круг семьи». Сначала библиотекарь провела беседу – обзор выставки, затем родители ответили на вопросы теста: «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность» и получили информацию о важности семейного чтения, а также рекомендательные списки литературы.

В заключение работники библиотеки пожелали присутствующим укреплять семейные отношения с книгой, а дети получили в подарок магнитные закладки.