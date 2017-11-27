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Калтанский балалаечник победил на областном фестивале - конкурсе «Кузбасская певунья - балалайка!»

25 ноября в Осинниках департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и Кемеровский областной центр народного творчества и досуга провели открытый областной фестиваль-конкурс «Кузбасская певунья балалайка!», целью которого стала пропаганда творчества Василия Васильевича Андреева и содействие дальнейшему развитию и популяризации русского народного инструмента – балалайки.

Более 100 солистов и участников ансамблей и оркестров нашей области демонстрировали своё творчество компетентному жюри под председательством народного артиста Российской Федерации, профессора Уральской Государственной консерватории, лауреата международных, всесоюзного и всероссийских конкурсов исполнителей на народных инструментах Амирова Шауката Самировича.

Калтанская балалайка прозвучала в исполнении Медведева Ивана, балалаечника ансамбля русских народных инструментов «Виртуоз» (И. Струц, А. Кузеева, П. Гончаров, А. Андреева) школы искусств № 43 под руководством Ольги Фёдоровны Седых. Музыкальность, задор, творческий азарт юных народников не оставил равнодушных в концертном зале. Результатом успеха у слушателей стало заслуженное первое место! 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
27/11/2017
Культура
Калтан
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