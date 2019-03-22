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Калтанский многопрофильный техникум отметил свое 65-летие

Торжественное мероприятие состоялось в ДК «Энергетик». С юбилеем коллектив образовательной организации поздравила председатель Совета народных депутатов Калтанского городского округа М.В. Куликова.

- За 65 лет работы учреждение подготовило более 16-ти тысяч специалистов для различных отраслей экономики. Повара-кондитеры, продавцы, кассиры, сварщики, слесари, штукатуры, швеи и товароведы  - многие из выпускников остались в Калтане и до сих пор трудятся на его благо, - звучало в поздравительном слове Марины Васильевны.

Состоялось вручение наград. Почетной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области отмечены Климова Ю.С., Козлова Ю.С., Корнилова И.В., Сапего А.В., Устьянцева Е.А., Матвеева Е.А., Холопова Л.И. Еще семь членов коллектива техникума отмечены почетной грамотой администрации округа.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
22/03/2019
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

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