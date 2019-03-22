Калтанский многопрофильный техникум отметил свое 65-летие

Торжественное мероприятие состоялось в ДК «Энергетик». С юбилеем коллектив образовательной организации поздравила председатель Совета народных депутатов Калтанского городского округа М.В. Куликова.

- За 65 лет работы учреждение подготовило более 16-ти тысяч специалистов для различных отраслей экономики. Повара-кондитеры, продавцы, кассиры, сварщики, слесари, штукатуры, швеи и товароведы - многие из выпускников остались в Калтане и до сих пор трудятся на его благо, - звучало в поздравительном слове Марины Васильевны.

Состоялось вручение наград. Почетной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области отмечены Климова Ю.С., Козлова Ю.С., Корнилова И.В., Сапего А.В., Устьянцева Е.А., Матвеева Е.А., Холопова Л.И. Еще семь членов коллектива техникума отмечены почетной грамотой администрации округа.