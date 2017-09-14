Калтан присоединился в фестивалю энергосбережения

13 сентября в ВЗ «Музей» состоялся фестиваль #Вместе Ярче. В конкурсе было представлено 32 работы из детских садов и школ округа, выполненных в разных манерах и стилях.

Жюри было не просто определить лучшие работы из такого оригинального разнообразия творчества юных художников. Итоги подведены, каждый ребенок, который принял участие в конкурсе уже победитель и получил свою заслуженную награду.

Ребята, занявшие 1,2 и 3 место, награждены дипломами. Абсолютно все дети получили в подарок блокнот-календарь с символикой #ВместеЯрче. Для участников фестиваля была разработана фото зона, где все желающие смогли сфотографироваться на память на фоне своих рисунков и эмблемы фестиваля #Вместе Ярче.

В программе фестиваля для школьников города были организованы выставки, познавательно-игровые программы и тематические уроки.

Завершился фестиваль праздничным концертом с участием творческих коллективов Калтанского городского округа.