Каникулы в кузбасских школах продлятся до 31 марта

По информации Департамента образования по Кемеровской области, кузбасские школьники будут отдыхать до 31 марта. С 1 апреля они приступают к дистанционному обучению.
Причиной перевода школьников на «дистанционку» стала эпидемиологическая обстановка. Предварительно до 12 апреля они будут учиться дома, после - в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
С 16 марта в регионе действует режим «Повышенная готовность», введенный губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Он продлится до 30 апреля 2020 года.
Фото из открытых источников
23/03/2020
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