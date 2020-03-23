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Каникулы в кузбасских школах продлятся до 31 марта

По информации Департамента образования по Кемеровской области, кузбасские школьники будут отдыхать до 31 марта. С 1 апреля они приступают к дистанционному обучению.

Причиной перевода школьников на «дистанционку» стала эпидемиологическая обстановка. Предварительно до 12 апреля они будут учиться дома, после  - в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

С 16 марта в регионе действует режим «Повышенная готовность», введенный губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Он продлится  до 30 апреля 2020 года.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
23/03/2020
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