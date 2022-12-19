Карантинное заболевание – Рак картофеля

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информируют о карантинном заболевании растения, которая широко распространенная в мире – рак картофеля. Болезнь включена в перечень карантинных объектов. В России первые очаги были зарегистрированы в 1935 году. В настоящее время очаги заболевания обнаруживаются на всей территории европейской части страны. В большинстве случаев это приусадебные участки.

Рак картофеля – опаснейшая болезнь растения. Поражаются в основном клубни картофеля. Развиваясь в течение нескольких лет, в условиях бессменной культуры, фитопатоген вызывает полную гибель урожая. В среднем недобор картофеля составляет 23–64%. Возбудитель отличается большой паразитической пластичностью и способен образовывать новые, более агрессивные патоипы. Использование клубней больных раком, даже вареного, для корма может привести к тяжелым заболеваниям и гибели скота. Вредоносность значительно возрастает при монокультуре картофеля. Клубни с раковыми наростами не способны к длительному хранению и быстро сгнивают.

Существует ряд карантинных мероприятий для предотвращения данной болезни : систематическое обследование посадок картофеля; запрет на вывоз картофеля из населенных пунктов, где установлено наличие заболевания; специальные мероприятия по ликвидации очагов заражения; обеззараживание очагов на участках с плодово-ягодными насаждениями. Агротехнические мероприятия: выведение устойчивых к фитопатогену сортов; соблюдение севооборота; возделывание ракоустойчивых сортов картофеля.