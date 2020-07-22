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Кайчакуглесбыт незаконно отказался от поставки угля жителям Тисульского района

21 июля Кемеровское УФАС России признало факт нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Кайчакуглесбыт» (ООО «КУС»). 
Комиссия управления установила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке реализации бурого угля гражданам на территории Тисульского района, отказываясь от поставки для населения (нарушение пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Поводом для возбуждения дела стало обращение местной администрации. ООО «КУС» оказывало услуги поставки бурого угля в отопительном сезоне 2018-2019. Цену на реализацию этого твердого топлива (в размере 592, 29 руб.) утвердила Региональная энергетическая комиссия, принимая во внимание предоставленное компанией экономическое обоснование. Однако в июле 2019 года ООО «Кайчакуглесбыт» в письме предложило администрации рассмотреть вопрос о поиске альтернативного поставщика, если не будет урегулирован вопрос цены. При этом в адрес органа местного самоуправления в августе и сентябре 2019 года стали поступать обращения от граждан о том, что у них отсутствует возможность приобрести уголь.

Поставщик угля мог оспорить постановление энергетической комиссии в судебном порядке в том случае, если посчитал его необоснованным. ООО «КУС» постановление РЭК КО (от 11.06.2019 № 159) не обжаловало.

Комиссия управления, рассмотрев дело, пришла к выводу, что экономически необоснованный отказ от поставки угля населению Тисульского района мог привести к ущемлению интересов граждан. В отопительном сезоне 2019 – 2020 года уголь поставляло уже другое общество – ООО «КСК». Согласно письму администрации, это не привело к ущербу интересов жителей, поскольку разница в стоимости угля, которая появилась после установления тарифов для другого поставщика, была погашена с учетом социальной поддержки.

«Комиссии управления при рассмотрении дела было важно соблюсти интересы потребителя, который мог пострадать от пересмотра тарифа или отсутствия поставок угля перед отопительным сезоном и в то же время не нарушить права сторон, участвующих в деле. Решающим моментом стало определение 100-процентной доли компании на рынке реализации бурого угля, а также тот факт, что общество не обратилось в суд, оспаривая утверждение тарифа» – прокомментировала заместитель руководителя Кемеровского УФАС России Людмила Ланцман.

Текст итогового документа по делу в полном объеме будет размещен в Базе решений после изготовления.

Для справки: в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ запрещаются действия (бездействие), занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства <…>.

Общество
Экономика
Тисуль
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Общество
Экономика
Тисуль

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