Каждый инженер – немного рационализатор

В кузбасском филиале «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» поздравили лучших рационализаторов, чьи предложения были внедрены в эксплуатацию в 2018 году.

Одной из актуальных задач, поставленных руководством филиала перед научно-техническим советом в 2018 году, стала оптимизация расходов на оперативное СМС-информирование сотрудников о работе электросетевого комплекса. В итоге было найдено решение, которое, по предварительным оценкам, позволит снизить затраты предприятия на мобильную связь на 800 тысяч рублей в год.

Автором разработки «Система оперативного оповещения «МРСК Сибири»» стал главный специалист отдела автоматизированных систем технологического управления Николай Курчатов. Внедрение рацпредложения помогло перевести более половины рассылаемых в «Кузбассэнерго – РЭС» смс-сообщений в один из информационных мессенджеров.

«Система показала значительное, в 4-5 раз, снижение количества смс-сообщений, которые ежедневно рассылаются в целях оперативного оповещения. Теперь основным каналом коммуникации стал бесплатный мессенджер, а традиционное смс-оповещение используется только в случае необходимости, что позволяет экономить на услугах связи. Это было главной целью, и мы её достигли», - рассказывает Николай Курчатов.

Еще одно внедренное в «Кузбассэнерго – РЭС» рационализаторское предложение – «Информационный экран безопасности». По мнению руководства, его появление во всех подразделениях филиала должно способствовать повышению культуры производства и безукоснительному выполнению требований безопасности персоналом, при этом техническое решение должно было быть максимально эффективным с точки зрения минимизации затрат. Авторы разработки – Николай Курчатов и главный специалист по охране труда Юлия Сурадейкина. Им удалось решить поставленную задачу не с помощью покупки и установки во всех подразделениях нового оборудования, а путем использования уже имеющихся ТВ-панелей.

Разработка собственного приложения позволила вывести на экран динамичную, адаптивную и информативную web-страницу, данные для которой могут без труда обновляться дистанционно. Удобный и современный формат призван привлечь внимание производственного персонала и напомнить о необходимости строгого соблюдения норм и правил охраны труда.

В течение 2018 года в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» было рассмотрено восемь идей, два рацпредложения уже внедрены. А по итогам их внедрения и получения эффекта для авторов разработок предусмотрен порядок вознаграждения. По мнению руководства компании, развитие творческого потенциала работников и поддержка рационализаторства позволяют находить новые технические решения, которые в конечном итоге повысят как безопасность труда в электроэнергетике, так и качество, и надежность электроснабжения потребителей.