Каждый восьмой полис ОСАГО в Кузбассе куплен через интернет

За пять месяцев 2017 года автовладельцы Кемеровской области заключили порядка 245 тысяч договоров ОСАГО, из них 13% - через сайты страховых компаний. Статистика покупки полиса через интернет по Сибирскому федеральному округу и по России чуть скромнее –12 % и 11% соответственно. Активно оформлять электронные полисы кузбассовцы стали с начала этого года, когда продажи через интернет стали обязательным условием для страховых компаний.

«Мы видим, что среди автолюбителей нашей области этот способ становится популярным. Оформить страховой полис через интернет удобно: страховщики не могут необоснованно отказать в заключение договора ОСАГО и навязать дополнительные услуги. К тому же нет необходимости лично обращаться в страховую компанию, онлайн покупку можно совершить из дома, в любое удобное время», - уточнил Сергей Драница, управляющий Отделением Кемерово Банка России.

Приобрести электронный полис могут и водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, электронную страховку можно купить и на новый автомобиль. Чтобы права автолюбителей не нарушались, с 1 января 2017 года вступили силу требования Банка России по обеспечению бесперебойности и непрерывности в работе официальных сайтов страховщиков. Например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Технические работы можно проводить только с 22:00 до 8:00 по московскому времени, не чаще одного раза в месяц и о них страховая компания должна предупредить за сутки.

Если сайт постоянно недоступен со ссылкой на «технические работы», постоянно «висит», расчет стоимости полиса затягивается больше, чем на полчаса, – это повод обратиться с жалобой в Банк России. Проще всего сделать это на сайте www.cbr.ru в разделе «Интернет-приемная». Обратите внимание, что технические сбои могут быть связаны и с низким качеством интернет-соединения самого пользователя, тогда жалобы стоит направлять своему провайдеру.