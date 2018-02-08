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КДН в Тяжине

Состоялось очередное заседание муниципальной комиссии Тяжинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Главный специалист КДН Светлана Владимировна Чухланцева ознакомила членов комиссии с текстом правительственной телеграммы о череде страшных событий произошедших в образовательных учреждениях разных субъектов России – убийствах несовершеннолетними подростками учеников школы и учителей, о предпринимаемых мерах по предупреждению и недопущению подобных случаев.
Также были рассмотрены методические рекомендации по совершенствованию межведомственного взаимодействия в деле организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Заседание прошло с участием помощника прокурора Ольги Николаевны Кириловой и студента-практиканта Владислава Олеговича Афанасьева, направленного областной Прокуратурой для прохождения ознакомительной практики в прокуратуру Тяжинского района.
На заседании комиссии заслушана профилактическая работа, проводимая службами профилактики с семьями П., из поселка Тяжинский, М., из деревни Акимо-Анненка. В этих семьях сложилась критическая неблагоприятная ситуация и решался вопрос о дальнейших действиях служб системы профилактики и профилактических мероприятиях, направленных на стабилизацию обстановки в семье и недопущение лишения родителей родительских прав.
На КДН рассмотрено 11 административных протоколов, составленных на родителей за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей, из них двое были привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КРФобАП за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, не достигшими 16 лет.
Подростки присутствовали вместе с родителями и пояснили обстоятельства дела. Приняты меры воспитательного характера по отношению к подростку, который совершил кражу товарно-материальных ценностей в магазине.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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