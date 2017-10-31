Кемеровчане смогут бесплатно поверить кровь на ВИЧ

С 31 октября по 9 ноября в Кемерово бесплатно и анонимно будет работать мобильный пункт анализа крови на ВИЧ.
Адреса размещения мобильной станции:
31 октября - рынок «Колос»,
1 ноября — стадион «Химик»,
8 ноября — Дом культуры имени 50-летия Октября,
9 ноября — площадь возле железнодорожного вокзала.
Время работы станции с 13:00 до 15:00.
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