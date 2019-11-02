Кемеровчане успешно выступили на Кубке Кузбасса по бильярду

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Кубок области по бильярдному спорту среди мужчин в дисциплине «Свободная пирамида» проходил в кемеровском клубе «Волна на Октябрьском». В соревнованиях приняли участие 35 человек.
Кемеровчане заняли весь пьедестал почёта. Победу одержал мастер спорта международного класса Виктор Локтев, на II месте – кандидат в мастера спорта Роман Ильинов, «бронзу» Антон Бирюков поделил со спортсменом из Анжеро-Судженска.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
02/11/2019
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