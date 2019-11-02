Кемеровчане успешно выступили на Кубке Кузбасса по бильярду

Ледяной богатырь для селфи появится в Кемерове Кемеровские власти заказали установку нескольких ледяных скульптур, одной из которых станет...

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме,...

Глава Новокузнецка: трамваи могут вернуться на проспект Курако Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о судьбе движения трамваем в городе. По...