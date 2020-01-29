Кемеровчане в составе сборной России стали чемпионами мира

Новокузнецк стал ментором моногорода Камешково Новокузнецк и Суздаль стали менторами моногорода Камешково Владимирской области.

Подростка из Кемерова задержали с пистолетом и патронами В Кемерове полицейские задержали 17-летнего подростка с пистолетом ТТ и десятью патронами к нему,...

Жителям новокузнецких дворов разрешили ваять скульптуры из мусора Ранее среди горожан распространилась информация о том, что власти намерены запретить народным...