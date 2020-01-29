Кемеровчане в составе сборной России стали чемпионами мира

В Хельсинки прошли соревнования по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет. В финале чемпионата мира россияне одолели шведских сверстников в овертайме – 3:2.
В составе победителей золотые медали завоевали два воспитанника кемеровской школы русского хоккея – защитник Григорий Яковлев и полузащитник Данил Беляев.
В столице Финляндии отечественная дружина под руководством Дмитрия Щетинина (помощники – Игорь Коноплёв, Денис Лебедев) одержала пять побед в шести матчах, в финале взяла реванш у шведов за поражение в стартовом туре.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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