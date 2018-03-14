Кемеровчане заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

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На Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, проходящих в Братске, кемеровские спортсмены показали высокие результаты.
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Кемерово Никита Масорский и Роман Григорьев в первый день соревнований заняли 1-е и 4-е места соответственно на пятикилометровой дистанции свободным стилем.
Во второй соревновательный день Масорский и Григорьев стали безусловными лидерами в спринте, завоевав 1-е и 2-е места.
Следующими этапами спортивных баталий станут командный спринт и масс-старт на 7,5 км классическим стилем.
Завершатся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 16 марта.
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