Кемеровчанин осужден пожизненно за убийство семьи из Бурятии

Кемеровский областной суд признал жителя Кемерово виновным в убийстве трех человек и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима.

В 2015 году молодчик попытался продать квартиру умершего мужчины, но ему помешали родственники покойного из Бурятии. Злоумышленнику удалось убедить женщину и двух ее взрослых детей в том, что он поможет им продать жилье и купить дом в Топкинском районе области.

После продажи жилья своему знакомому за 2,5 млн рублей он купил дом за 450 тыс. рублей, сказав родственникам, что его стоимость 800 тыс. рублей и пообещав отдать остальную часть позже.

В это же время он уже решил убить семью и вскоре воплотил свой план в действие.

В 2016 году родственники погибших заявили, что потеряли с ними связь. В течение месяца сотрудники полиции и Следственного комитета установили личность подозреваемого.

Несмотря на то, что мужчина сотрудничал со следствием, суд приговорил его к пожизненному заключению.