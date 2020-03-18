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Кемеровчанин отправится на принудительное лечение после убийства предпринимателя

Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 41-летнего кемеровчанина, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что мужчина долгое время находился в приятельских отношениях с 39-летним местным жителем. Они занимались совместным бизнесом – продажей электротоваров. Затем между ними произошел конфликт, и в течение длительного времени они делили бизнес.

В результате он решил избавиться от бывшего партнера кардинальным способом. Достоверно зная, где и во сколько он паркует автомобиль, злоумышленник приехал в гаражный кооператив и выстрелил в потерпевшего не менее трех раз из неустановленного огнестрельного оружия, калибр 9 мм.

Потерпевший успел нажать тревожную кнопку, прибывший наряд Росгвардии обнаружил тело, злоумышленнику удалось скрыться.

Следствием рассматривались все возможные версии произошедшего, в числе которых предпринимательская деятельность. Эта версия и стала основной, которая затем была подтверждена собранными доказательствами.

В ходе предварительного следствия были изучены связи потерпевшего, взаимоотношения с родственниками и знакомыми, после чего был установлен основной подозреваемый.
В ходе предварительного следствия задержанному была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Постановлением суда мужчине назначены  меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
18/03/2020
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