Кемеровчанин убил бывшую девушку, отказавшуюся возобновить с ним отношения

33-летний житель Кемерово признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью.
Вечером 28 апреля 2016 года мужчина пришел в гости к бывшей девушке, чтобы убедить ее возобновить отношения. Однако, через несколько часов, после разговоров на повышенных тонах, 21-летня девушка потребовала, чтобы мужчина покинул квартиру. После чего гость несколько раз ударил собеседницу ножом в живот. 55-летняя мать потерпевшей, которая находилась также в квартире, попыталась заступиться за дочь. Однако мужчина нанес и ей несколько ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.
Обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, услышавшие крики женщин о помощи.
Следователи установили, что обвиняемый состоял на учете у психиатра, в 2008 году после попытки убить супругу он находился на лечении в психиатрическом стационаре. В связи с этим ему назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По результатамэкспертизы он признан вменяемым.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также лечение у психиатра по месту отбытия наказания, ограничение свободы на 1 год.
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