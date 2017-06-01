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Кемеровчанин убил бывшую девушку, отказавшуюся возобновить с ним отношения

33-летний житель Кемерово признан виновным в убийстве двух  лиц, совершенном с особой жестокостью.

Вечером 28 апреля 2016 года мужчина пришел в гости к бывшей девушке, чтобы убедить ее возобновить отношения. Однако, через несколько часов, после  разговоров на повышенных тонах, 21-летня девушка потребовала, чтобы мужчина покинул квартиру. После чего гость несколько раз ударил собеседницу ножом в живот. 55-летняя мать потерпевшей, которая находилась также в квартире, попыталась заступиться за дочь. Однако мужчина нанес и ей несколько ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.

Обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, услышавшие крики женщин о помощи.

Следователи установили, что обвиняемый состоял на учете у психиатра, в 2008 году после попытки убить супругу он находился на лечении в психиатрическом стационаре. В связи с этим ему назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По результатамэкспертизы он признан вменяемым.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также лечение у психиатра по месту отбытия наказания, ограничение  свободы на 1 год.

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kuzbassnews.ru
01/06/2017
Происшествия
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