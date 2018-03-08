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Кемеровчанин украл опору телеывышки, чтобы сдать ее в металлолом

В кемеровскую полицию обратился представитель компании сотовой связи - неизвестный похитил опору телекоммуникационной вышки массой около 250 килограммов.

Накануне вечером рабочие не закончили монтаж оборудования, оставив деталь около строительного вагончика, а утром ее на месте не оказалось.

Полицейские обнаружили недалеко от места преступления следы от детских санок, которые вели к расположенному неподалеку частному дому. В подсобном помещении лежала пропавшая опора. Как пояснил хозяин жилища, деталь на санках привез его приятель и попросил сохранить до его возвращения. По горячим следам злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее неоднократно судимый 47-летний подозреваемый признал свою вину и пояснил, что хотел продать металлическую деталь в пункт приема, но не успел так как был задержан сотрудниками полиции.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/03/2018
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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