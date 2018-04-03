Кемеровчанина, спасавшего людей из горевшего ТЦ, пригласили на службу в Росгвардию

Областное управление Росгвардии отметило Александра Калачёва, пострадав-шего при выводе посетителей из ТЦ «Зимняя вишня». Его также пригласили на службу.
Ранее пользователи соцсетей стали обсуждать историю с работником ТЦ Александром Калачёвым, который пострадал, помогая людям покинуть по-мещение. Некоторые стали писать молодому человеку, что он выглядит «слиш-ком здоровым» для пострадавшего. Одни предположили, что кемеровчанин яв-ляется военнослужащим.
Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Калачёву медаль «Доблесть и отвага» за спасение нескольких семей. Также мо-лодого человека отметили и в управлении Росгвардии Кузбасса.
— К сожалению, Александр не состоит в наших рядах. Мы восхищаемся его храбростью, самоотверженностью и сожалеем, что он стал объектом нападок в сети. Впереди у Александра защита диплома и служба в армии, после которой мы с удовольствием приглашаем его в Росгвардию. Такие люди нам нужны, — цитируют «Вести-Кузбасс» слова представителя пресс-службы ведомства.
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